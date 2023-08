Die Magdeburger Songtage kommen nach Stadtfeld. Am Wochenende laden eine Straßenmusikmeile und ein Straßenkulturfest zum Besuch ein.

Die Boogie Hechte treten beim Straßenkulturfest in Magdeburg-Stadtfeld auf.

Magdeburg - „Musik statt Lärm“ und „Kunst statt Blech“ – unter diesen Mottos laden die Magdeburger Songtage am 25. und 26. August 2023 auf Stadtfelds Straßen ein. Zum Auftakt des Veranstaltungswochenendes wartet dabei ein Straßenmusikerfest, bei dem bekannte Musikschaffende aus der Stadt direkt auf dem Gehweg ihre Lieder spielen.

Mit dabei sind Pedro Querido, Martin Müller, Matthias Marggraff, Eny & Dave, Jörg Weise, Hausfreund Semanski und Under Bridges, die ab 17 Uhr unter anderem vor Geschäften in der Arndtstraße ihre Mikrofone auspacken.

Straßenmusiker geben Konzerte

„Die Idee ist, dass die Besucher entlang der Straße flanieren und die Musiker entdecken“, erklärt Jan Kubon von den Songtagen, die nach mehreren Jahren im Salbker Turmpark zurück zu ihren Wurzeln in Stadtfeld kehren. Weitere Konzerte gibt es bei Ernas Lebensmittelpunkt in der Annastraße sowie dem Rayonhaus und der Instrumentenwerkstatt in der Steinigstraße.

Auftakt für das Straßenmusikfest ist bereits um 15 Uhr mit Lia Maia beim Konzert des Uniradios Guericke FM am Pastel Blumencafé in der Immermannstraße.

Von Flohmarkt bis Bühnenprogramm

Am Sonnabend wird dann zum Straßenkulturfest eingeladen. Dazu werden die Arndtstraße im Bereich des Lessingplatzes sowie die abgehenden Straßen gesperrt. Vor der Getränkefeinkost beginnt ab 11 Uhr ein Flohmarkt, für den es schon zahlreiche Anmeldungen gibt, wie Jan Kubon erklärt. Kurzentschlossene können sich aber noch unter flohmarkt@magdeburg-stadtfeld.de dafür anmelden.

Um 12 Uhr beginnt dann das Programm auf der Bühne, die mitten auf der Straße am Lessingplatz aufgebaut wird. „Wir wollen zeigen, wie dieser Bereich aussieht, wenn er von Kunst und Kultur bevölkert ist und nicht von Autos“, sagt Mit-Initiator Jan Kubon.

Alle Künstler sind gleichwertig

In Kooperation mit dem SWM-Talentverstärker stehen zu dessen 20-jährigem Bestehen einige ehemalige Teilnehmer wie Taktlos glücklich oder Graeme Salt auf der Bühne, der nach langer Zeit wieder ein Solokonzert gibt, wie Kubon verweist.

Weiterhin zu hören sind erneut Loopstation-Künstlerin Lia Maia, die Boogie Hechte, die extra aus Chemnitz nach Magdeburg kommen, Es bedarf an Helden sowie Martin Müller am Akkordeon. „Einen echten Headliner gibt es nicht. Bei uns sind alles Headliner, das war schon immer unser Prinzip“, sagt Kubon.

Sperrung ab Freitagabend

Außerdem wird es eine Fahrradwerkstatt von Soliradisch sowie eine Siebdruckwerkstatt geben. Die Allesretter Magdeburg sind mit drei Nähmaschinen vor Ort, um die längste Wimpelkette zu nähen. „Wer alte Stoffreste hat, kann die gerne mitbringen“, sagt Jan Kubon. „Hoffentlich können wir sie dann jedes Jahr aufhängen“. Denn das Straßenkulturfest soll keine Eintagsfliege bleiben. „Ob wir selbst es aber noch mehrmals durchführen, müssen wir sehen. Wir verstehen uns auch als Ideengeber“, erklärt er.

Für alle Autofahrer gilt im Bereich des Lessingplatzes von Freitag 22 Uhr bis Sonntag 0 Uhr ein Parkverbot in den Straßen rund um den Lessingplatz, die entsprechenden Schilder sind auch bereits aufgestellt. Zusätzlich ist die Durchfahrt am Sonnabend gesperrt.