Noch vor Kurzem beging der Friedhofsverein in Biederitz seinen ersten Arbeitseinsatz. Nun erhält die noch junge Initative bereits mehr Rechte für die Gedenkstätte.

Friedhof in neuem Glanz

Biederitz. Mit großen Ambitionen und einem fulminanten ersten Arbeitseinsatz startete der Biederitzer Friedhofsverein in die Grabpflege des Ortes. So fulminant, dass selbst ein Kamerateam den Startschuss begleitet hatte. Nun erhält die noch relativ junge Vereinigung weitere Pflegerechte und hat bereits die nächsten Pläne in der Vereinspipeline.