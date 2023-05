In Magdeburg wird die Sanierung einer einsturzgefährdeten Festungsmauer fortgesetzt. Gut 3,6 Millionen Euro werden in den Erhalt des historischen Bauwerks investiert.

Magdeburg - Über die krenelierte Eskarpenmauer in Magdeburg - so die offizielle Bezeichnung im Festungsjargon - hatte die Volksstimme in der Vergangenheit schon öfter berichtet. Als Millionen-Mauer war sie damals bezeichnet worden, weil 10 Millionen Euro in ihren Erhalt fließen sollen.