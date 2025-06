Im Ravelin 2 und dem angrenzenden Glacis-Park kann das Publikum über Pfingsten in Magdeburg in vergangene Epochen eintauchen. Alles zu Öffnungszeiten, Preisen, Anfahrt und Auszüge aus dem Programm.

Magdeburg - Wenn Dudelsackklänge durch die Glacisanlagen wehen, Ritter ihre Schwerter kreuzen und Feuerkünstler die Nacht erhellen, dann ist Pfingsten in Magdeburg. Von heute bis zum Pfingstmontag laden die Veranstalter zum 22. Spectaculum Magdeburgense und den 14. Magdeburger Festungstagen – eine der größten historischen Freiluftveranstaltungen in Mitteldeutschland.

Auf dem Gelände zwischen Ravelin 2 und den Glacisanlagen an der Maybachstraße entfaltet sich eine fantastische Zeitreise durch Mittelalter, Barock und frühe Neuzeit – mit spektakulären Konzerten, Gaukelei, Handwerkskunst, Ritterlagern, Feuershows und einer Prise Fantasie.

Auch wenn es schon am 5.6. Programm gibt – ein feierlicher Teil steht für den 6.6 auf dem Plan: Mit einem Grußwort der Oberbürgermeisterin werden die 14. Magdeburger Festungstage am Freitag ab 16 Uhr offiziell am Dom eröffnet. Mit einer Blumenniederlegung soll dort an die Opfer Magdeburgs bei der Zerstörung der Stadt nach der Einnahme durch kaiserlich Truppen im Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1631 und die Opfer aller weiteren Kriege gedacht werden. Alle Interessierten sind eingeladen, daran teilzunehmen.

Im Anschluss führt der historische Festumzug, begleitet von „The Berlin Pipe Company“, der ältesten Dudelsackkapelle Berlins, vom Dom zum Festgelände an der Festungsanlage Ravelin 2.

Das bietet das Programm bei Mittelalter-Event und den Festungstagen in Magdeburg

Das Festgelände rund um die historischen Verteidigungsanlagen Magdeburgs wird für fünf Tage zur Bühne einer längst vergangenen Welt. Märkte, Lager, Bühnen und Erlebnisbereiche lassen verschiedene Epochen lebendig werden. Über 1.000 Akteure gestalten das Spektakel mit Musik, Tanz, Theater und historischen Darbietungen. Dabei treffen authentische Darstellungen mittelalterlicher Handwerkskunst auf moderne Fantasyelemente wie feuerspeiende Drachen oder riesige Stelzenwesen, die durch das Publikum schreiten.

Auf mehreren Bühnen treten Bands der Mittelalterszene auf. Die Pagan-Folk-Gruppen Waldkauz und Mabonyogyon eröffnen das Festival am Donnerstagabend mit archaischen Klängen und mythischer Stimmung. Am Freitag folgen Irdorath mit ihrer energiegeladenen „musikalischen Weltreise“ – eine Show, die Musik, Pyrotechnik und Performancekunst auf einmalige Weise verbindet. Den krönenden Abschluss bildet am Pfingstmontag das große Fest mit dem beliebten „Wettstreit um den rostigen Till“, bei dem sich Gaukler, Komödianten und Musiker ein augenzwinkerndes Duell um die Gunst des Publikums liefern. Danach wird die Bühne gerockt von Cultus Ferox, deren Dudelsackrock die Mauern erbeben lässt.

Geboten wird hier Geschichte zum Erleben

Nicht nur Zuhören und Zuschauen stehen auf dem Programm – Besucher sind eingeladen, selbst in die Rollen vergangener Jahrhunderte zu schlüpfen. Auf dem Handwerkermarkt kann man zusehen, wie Schmiede, Glasbläser, Töpfer und Lederer ihr Handwerk demonstrieren – und oft selbst Hand anlegen. Inmitten der Lagerstätten geben Rittergruppen Einblick in das Leben vergangener Zeiten, von Waffenpflege bis hin zum Kochen über offenem Feuer. Bei den Schaukämpfen demonstrieren sie eindrucksvoll, wie man einst für Ehre und König kämpfte.

Kinder können sich beim Karussell, beim Geschichtenerzählen oder bei der beliebten „Schatzjagd der Elfen“ verzaubern lassen. Die „Magdeburger Hochzeit“, eine inszenierte Zeremonie mit historischen Gewändern, Musik und Tanz, gehört zu den Höhepunkten des Programms und wird mehrmals täglich mit viel Liebe zum Detail aufgeführt.

Bunte Vielfalt von der Festung zur Fantasie

Die Veranstaltungsorte – insbesondere Ravelin 2, eine Bastion der ehemaligen preußischen Festung – bilden eine atmosphärisch dichte Kulisse. Die Kombination aus alten Mauern, Natur und Inszenierung schafft einen einzigartigen Erlebnisraum, in dem sich historische Authentizität und kreativer Umgang mit Geschichte auf faszinierende Weise verbinden. Ergänzt wird dies durch spektakuläre Feuershows in den Abendstunden, die insbesondere am Samstag (7. Juni) ein optisches Highlight darstellen. Dann tanzen Feuerkünstler zu live gespielter Musik, während Pyroeffekte den Himmel über der Festungsanlage zum Leuchten bringen.

Das Festival versteht sich nicht nur als Unterhaltungsevent, sondern auch als lebendiger Beitrag zur Geschichtsvermittlung. Führungen, Vorführungen und Mitmachaktionen schaffen Bewusstsein für vergangene Epochen – nicht belehrend, sondern erlebbar.

Das sind die Ticketpreise für das Event in Magdeburg

Für alle Tage gilt, dass Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt haben. Die Tageskarte kostet ansonsten 12 Euro, im Vorverkauf 8 Euro zuzüglich Gebühr. Für die ermäßigte Tageskarte werden 8 Euro und im Vorverkauf 6 Euro fällig.

Die Dauerkarte ist für 39 Euro und im Vorverkauf für 29 Euro zuzüglich Gebühr zu haben. Ermäßigt gibt es die Dauerkarte für 27 Euro und im Vorverkauf für 22 Euro zuzüglich Gebühr. Tickets sind unter anderem über Biber-Ticket sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Öffnungszeiten und Anreise zum Spectaculum und den Festungstagen

Öffnungszeiten: 5. und 6.6.25: von 17 bis 0 Uhr, letzter Einlass um 21.30 Uhr;7. und 8.6.25: von 11 bis 0 Uhr, letzter Einlass bis 21.30 Uhr, Pfingstmontag von 11 bis 20.30 Uhr, letzter Einlass um 18.30 Uhr.

Anreise: Nahe gelegen an Hauptbahnhof, S-Bahn, Regionalbahn sowie Straßenbahn. Es gibt keine Parkplätze direkt am Gelände. Der zentrale Ein- und Ausgang erfolgt über die Maybachstraße.

Blick ins Programm für Pfingsten

Vorführung von Kanonen und Musketen von Sonntag bis Montag um 11.30 Uhr. Show Fangdorn und der Schatz der Elfen Freitag um 17 und 19.30 Uhr, Sonnabend und Sonntag um 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr sowie Montag um 12.30 und 15 Uhr.

Show Magdeburger Hochzeit Sonnabend und Sonntag um 15 Uhr und Montag um 14 Uhr. Abendkonzert auf der Hauptbühne Donnerstag bis Sonntag ab etwa 20 Uhr, Montag ab etwa 18.30 Uhr. Große Feuershow Freitag bis Sonntag ab etwa 22.30 Uhr.