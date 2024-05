Magdeburg - vs

Vom Mittelalter bis zur Kaiserzeit – zu Pfingsten öffnen sich die Tore zum 21. Spectaculum Magdeburgense und zu den 13. Magdeburger Festungstagen und laden vom 17. bis 20. Mai 2024 zu einer fantastischen Reise in alte Zeiten und ferne Welten ein. Im Glacis-Park lassen Ritterkampf und Spielmannskunst, Akrobatik und Zauberei, Gaukelei und Feuerspiel, die weitläufigen Lager der Ritter und Wikinger sowie ein buntes Markttreiben mit historischen Handels- und Handwerksständen die Gäste in die Welt des Mittelalters eintauchen.

In und an der Festungsanlage Ravelin 2 werden die Magdeburger Festungsgeschichte und die Barockzeit zum Leben erweckt. Höhepunkte sind die Vorstellungen zur „Magdeburger Hochzeit“ und eine Gedenkveranstaltung am Freitag am Magdeburger Dom sowie der Festumzug zurück zum Ravelin 2.

Marktmusik und Konzerte

Ein vielseitiges Pfingstwochenende mit authentischen Darstellungen, Handwerkskunst und Unterhaltung lädt zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie ein und versetzt die Gäste in eine faszinierende Welt zurück, versprechen die Organisatoren.

Wilde Klänge, freche Lieder und sanfte Weisen verzaubern das Publikum beim 21. Spectaculum Magdeburgense. Die nordischen Löwen von Cradem Aventure stehen an allen Festtagen mit kraftvollen Gesängen sowie dem Klang von Dudelsäcken und Schalmeien auf der Bühne. An allen Tagen dabei sind Aetas Arcana, Mabynogyon und Flo der Spielmann, der mit eigenen, frechen Liedern für Kurzweil sorgt. Am Freitag ist die Mittelalter-Folk-Band Bergfolk zu erleben und spielt zu einem mitreißenden Eröffnungsabend auf. Am Samstag wechseln sich bei Pampatutti mitreißende Tänze und Gesänge mit derben Liedern und frommen Chorälen ab.

Krämerei und Handwerk

Durch pure Spielfreude und einer Mischung aus Eigenkompositionen und Arrangements bekannter Hits wird am Montag das Trio Ganaim – Pínto von Frohsinn (ehemals Versengold), Saskia Maria (Schandmaul) und Carlo – die Fans des traditionellen Celtic Folks zu einer musikalischen Zeitreise entführen.

Im Ravelin 2 erklingen unter anderem Dudelsäcke und Trommeln von der Marching-Band The Berlin Pipe Company, Old-Time-Jazz mit dem Time Rag Department (Samstag/Sonntag), ein Swing-Abend mit Swing39 (Samstag) sowie deutsche und englische Folklore mit Jack & Queen (Sonntag).

Rund um den bunten historischen Markt im Glacis-Park öffnen an allen vier Tagen Tavernen, Brätereien, Bäckereien und locken mit deftigen wie auch süßen Düften, kühlen Getränken und leckerem Met. Mehr als 80 Handels- und historische Handwerksstände laden zum Stöbern ein oder zeigen beeindruckende Handwerkskunst aus alter Zeit – unter anderem beim Schmieden, Filzen, Töpfern, Kerzenziehen oder Schnitzen. Ein Hexenbesen-Karussell dreht für alle kleinen Gäste seine fliegenden Runden. Kleine Abenteuer und andere Geschichten werden in den Vorstellungen des Puppentheaters gezeigt. Im Festungshof und rund um die imposante Festungsanlage bieten zahlreiche Handels- und Marktstände ihre Waren an. In den Zeltlagern und bei historischen Vorführungen auf den Festungstagen können verschiedene Epochen entdeckt werden. Dazu laden ein buntes Kinderprogramm, Workshops und Ausstellungen ein.

Fabelwesen, Gaukelei, Feuer

Zu den Festungstagen wird die „Magdeburger Hochzeit“ inszeniert. Dieses Ereignis gilt als die schlimmste Zerstörung während des Dreißigjährigen Krieges. Dabei wurde im Jahre 1631 die Stadt durch kaiserliche Truppen unter Tilly und Pappenheim total zerstört. Außerdem zeigen historische Gruppen und Zeltlager das Leben verschiedener Epochen des 17. bis 19. Jahrhunderts. Am Samstagvormittag findet ein historisches Fechtturnier mit Teilnehmern aus ganz Deutschland statt. Im Barockgarten wartet „Des Königs Irrgarten“ mit königlichen Spielfiguren und lustigen Anekdoten, Gedichten und Geschichten. Das Folklore Ensemble Magdeburg bringt tänzerisch Sitten und Gebräuche auf die Bühne und zeigt die Trachten jener Zeiten. Weiterhin sind historische Uniform- und Kanonenvorführungen zu erleben.

Freche Gaukelei, atemberaubende Akrobatik, bunte Fabelwesen und faszinierende Feuershows sorgen auf den Bühnen und Plätzen für beste Unterhaltung. Kleine und große Gäste dürfen sich in diesem Jahr auf Herold Olivarius von der Taube, das Theater Oberon, die Komödianten von Zeter & Mordio, abrice aus Paris, Phoenix von der Aschenburg, die Flammenden Vagabunden sowie das Duo Stellaris freuen. In diesem Jahr wird kein Drache auf dem Mittelalterfest sein. Dafür kommt eine besondere Rittergruppe mit spannenden Vorstellungen mehrmals am Tag auf die große Festwiese. Die tapferen Helden der Rittergruppe Herold kämpfen in ihren glänzenden Rüstungen um Ruhm und Ehre. In den Lagern der Gefährten des Greifen, Hospitaliter zu Magdeburg, des Polizeisportvereins Magdeburg 1990, von Widukinds Wächtern, Anno 962 und Nordarri Beini kann in das Mittelalter hautnah eingetaucht werden. Zum Abend treten die Feuerkünstler auf den Platz und zeigen ein fantastisches Flammenspiel zum Ausklang der Markttage.

Tagestickets und Dauerkarten sind seit Ende März im Vorverkauf deutschlandweit erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern, Erziehungsberechtigten.