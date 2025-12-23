Magdeburger Förderschule erhält 2025 mehrere Preise für ihre Schülerzeitung. Zuletzt die „Goldene Feder“. Welche Themen sie beschäftigen und welche Ziele die Jugendlichen für die Zeitung haben.

Die Redaktion der Schülerzeitung „Die Eule“ freut sich über ihren Preis. Schulsozialarbeiterin Carolin Wolff (2. v. l.) betreut die AG seit 2021.

Magdeburg. - Sie beschäftigen sich mit Inklusion, Schulthemen, Witzen und Bildern: Die Redaktion der Schülerzeitung „Die Eule“ der Förderschule „Hugo-Kükelhaus“. 2025 haben sie gleich zwei Preise abgeräumt. Die Volksstimme war in der Redaktion zu Besuch.