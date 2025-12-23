weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Inklusion und Tiktok-Trends sind Thema: Magdeburger Förderschule bekommt Preis für Schülerzeitung

Inklusion und Tiktok-Trends sind Thema Magdeburger Förderschule bekommt Preis für Schülerzeitung

Magdeburger Förderschule erhält 2025 mehrere Preise für ihre Schülerzeitung. Zuletzt die „Goldene Feder“. Welche Themen sie beschäftigen und welche Ziele die Jugendlichen für die Zeitung haben.

Von Lena Bellon 23.12.2025, 06:45
Die Redaktion der Schülerzeitung „Die Eule“ freut sich über ihren Preis. Schulsozialarbeiterin Carolin Wolff (2. v. l.) betreut die AG seit 2021.
Die Redaktion der Schülerzeitung „Die Eule“ freut sich über ihren Preis. Schulsozialarbeiterin Carolin Wolff (2. v. l.) betreut die AG seit 2021. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Sie beschäftigen sich mit Inklusion, Schulthemen, Witzen und Bildern: Die Redaktion der Schülerzeitung „Die Eule“ der Förderschule „Hugo-Kükelhaus“. 2025 haben sie gleich zwei Preise abgeräumt. Die Volksstimme war in der Redaktion zu Besuch.