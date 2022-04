Magdeburger Förderschule stärkt mit Crosslauf das Gemeinschaftsgefühl

Magdeburg - „Komm, Jan, eine Runde schaffst du noch – auf geht’s!“ Mit Anfeuerungen wie diesen und viel Applaus von Mitschülern, die am Wegesrand als lautstarkes Publikum fungieren, sind die Schüler im Laufschritt unterwegs. Der Florapark-Garten wird beim Crosslauf der Förderschule zur Rennstrecke. „Der Lauf ist der Höhepunkt einer Sport- und Gesundheitswoche, auf den schon lange hingefiebert wurde“, sagt Lehrerin Stefanie Pertz. Mit ihrer Kollegin Kathrin Streißenberger ist sie die wohl meistgesuchte Frau während der Laufveranstaltung – sie hält einen der begehrten Stempel bereit, die es pro absolvierter Runde zur Dokumentation der sportlichen Leistung gibt. Denn der Crosslauf ist nach dem Prinzip „jeder läuft und rollt, so weit er kann“ angelegt, so Pertz: „Dabei ist sehr beachtlich, wie sehr die Schüler über sich hinauswachsen.“