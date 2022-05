Magdeburger Galerie will Kunst verleihen

Vernissage wird am 5. Mai ab 19 Uhr gefeiert und die Besucher können mit dem Team dieser Magdeburger Galerie nicht nhur über die Bilder von Annette Groschopp, sondern auch über ein Novum in der Magdeburger Kunstszene sprechen: Bilder zu leihen.

Magdeburg - Ob Blätter, Äste oder andere Fundstücke – Annette Groschopp sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein Anliegen, das sie auch in ihre Werke einfließen lässt. Ihre neue Ausstellung in der HO-Galerie feiert am 5. Mai Vernissage. Ab 19 Uhr sind Interessenten willkommen.