Magdeburg - Dass er den sprichwörtlichen Ofen in seiner Stadtfelder Schlossküche ausstellen will, hatte der Magdeburger Klaus Vogler schon vor einiger Zeit angekündigt. Mit der Vernissage der letzten Doppelausstellung am 19. April 2025 wird das Ende der Galerie in der Steinigstraße nun auch offiziell eingeläutet. Mit 75 Jahren ist es an der Zeit etwas kürzer zu treten, meint der „Schlossherr“.

