Wo waren einst die Goethe-Lichtspiele in Magdeburg? Diese Frage konnte mit Hilfe der Volksstimme-Leser beantwortet werden. Viele erinnern sich an den Besuch des Kinos.

Rätsel um DDR-Kino in Magdeburg ist gelöst: Hier waren die Goethe-Lichtspiele

Das Rätsel um die Goethe-Lichtspiele in Magdeburg konnte gelöst werden. Mutmaßlich in diesem heutigen Besprechungsraum liefen zu DDR-Zeiten Kinofilme.

Magdeburg. - Wo waren die Goethe-Lichtspiele in Magdeburg? Nachdem die Volksstimme diese Frage an ihre Leser gestellt hatte, meldeten sich zahlreiche Zeitzeugen, die sich noch gut an das ehemalige Kino erinnern. Übereinstimmend konnten sie den früheren Standort benennen.