Magdeburger Galeristin zum Krieg in der Ukraine: Tatyana Nindel hofft auf ein Wunder

Die Magdeburger Galeristin Tatyana Nindel (Galerie Fabra Ars) stammt aus der Ukraine. An ein normales Arbeiten ist angesichts des Krieges in ihrer Heimat allerdings nicht zu denken.

Immer fröhlich und gut gelaunt - so kennt man Tatyana Nindel. Der Krieg in der Ukraine aber schafft Sorgen um Freunde und Angehörige.

Magdeburg - Das Handy von Tatyana Nindel steht seit Mittwoch kaum noch still. Die Magdeburger Galeristin kommt ursprünglich aus der Ukraine. Aus Charkow, ganz im Osten des Landes. „Am Mittwoch um halb fünf am Morgen klingelte mein Handy“, erzählt sie. Eltern und Freunde berichteten vom Einmarsch der russischen Truppen, von Bomben und Schüssen. Krieg in der Ukraine, Russland marschiert in das Nachbarland ein.