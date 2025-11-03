Der Heimatverein Ottersleben feiert 30-jähriges Bestehen. Über 300 Mitglieder zählt der Verein im Magdeburger Stadtteil. Besonders stolz sind sie auf ihre eigene Bratwurst, dessen Geheimnis sie hüten.

Magdeburger Geheimnis: Der Verein mit der eigenen Bratwurst

Holger Paech und Kurt Petzerling vom Heimatverein Ottersleben vor ihrem Vereinsheim am Eichplatz in Magdeburg.

Magdeburg. - Mehrere Tonnen der berühmten Ottersleber Schlope verkaufen sie jedes Jahr. Außerdem veranstalten sie den Herbstball und verschiedene Feste im Stadtteil. Der Heimatverein Ottersleben ist nun seit 30 Jahren aktiv. Wie sie junge Mitglieder gewinnen und was das Geheimnis hinter der Bratwurst „Schlope“ ist.