Seit 25 Jahren bietet der Gnadenhof Katzeninsel im Magdeburger Stadtteil Rothensee für viele Tiere die letzte Rettung. Doch nun geht dem Verein das Futter aus. Was dringend benötigt wird.

Magdeburger Gnadenhof geht das Tierfutter aus - so kann geholfen werden

Über 60 Tiere haben auf dem Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg ihr Zuhause.

Magdeburg. Der Verein Gnadenhof „Katzeninsel“ bietet seit 25 Jahren verschiedenen Haustieren, Nutztieren und Wildtieren einen Platz zum Leben. Auf dem Gelände in der Windmühlenstraße 70 leben neben Katzen auch Hunde, zahlreiche Vögel, Waschbären, Ziegen und sogar Ponys. Über 60 Tiere haben mittlerweile eine Zuflucht auf dem Gnadenhof gefunden. Neben einer ärztlichen Versorgung benötigen diese vor allem Futter – und dieses wird momentan knapp.

Gnadenhof Katzeninsel startet Hilfeaufruf

Aus diesem Grund startete der Verein auf Facebook am vergangenen Sonnabend einen Hilfeaufruf. Dort heißt es: „Unsere Futtervorräte für unsere Fellnasen, Huftiere, Waschis und gefiederten Freunde gehen zur Neige." Auf Volksstimme-Nachfrage bestätigte Nicole Schneider die Futterknappheit: „Wir benötigen sehr dringend Futter für sämtliche Tiere. Momentan kämpfen wir so gut es geht", erklärt das Vorstandsmitglied vom Verein Gnadenhof Katzeninsel. Doch die aktuellen Vorräte werden nicht ewig reichen. Das Überleben der Tiere auf Gnadenhöfen wird in der Regel durch freiwillige Helfer und Spenden gesichert.

Michael und Nicole Schneider sind Teil des fünfköpfigen Vorstandes des Vereins Gnadenhof Katzeninsel. Foto: Tim Müller

Welches Futter der Gnadenhof Katzeninsel konkret benötigt

Konkret werden neben Katzennassfutter und Trockenhundefutter auch Vogelfutter für Wellensittiche und andere Sitticharten benötigt. „Bei den Ponys wird es hingegen etwas spezieller. Diese benötigen, aufgrund von Erkrankungen, ein Getreidefreies und zuckerfreies Futter, welches im Internet bestellbar ist“, erklärt Nicole Schneider. Man freue sich über jede Sachspende, ganz egal wie groß oder klein diese auch sei.

Neben Futter sucht der Verein auch regelmäßig nach helfenden Händen. "Wir wären auch über Leute froh, die mit den Tieren spielen würden und diese etwas beschäftigen", so Nicole Schneider.

Vereinsgründer erst kürzlich verstorben

Erst im vergangenen September gab es traurige Nachrichten für den Verein. Konrad Trummer, der Gründer des Gnadenhofs Katzeninsel, verstarb. Dies löste einen regelrechten Schock bei Angehörigen, Freunden und Förderern aus. Einige engagierte Vereinsmitglieder fanden sich zusammen und kümmern sich seit dem liebevoll um das Vermächtnis von Konrad Trummer.

Kontakt zur Katzeninsel in der Windmühlenstraße 70 kann über das Vereinsmitglied Michael Schneider aufgenommen werden. Dieser ist unter der Rufnummer 0179/4231869 erreichbar.