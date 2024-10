Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg ist seit 25 Jahren die letzte Rettung für viele Tiere. Jetzt starb der Gründer - und der Verein muss sich neue aufstellen.

Nach Tod von Vereinschef: So geht es auf dem Gnadenhof für Tiere in Magdeburg weiter

Der Verein Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg.

Magdeburg - Ehrendes Gedenken und zugleich engagierter Neustart – das war das Ziel eines Aktionstages am Sonnabend, 19. Oktober 2024, in der Windmühlenstraße 70. Dort hat der Verein Gnadenhof „Katzeninsel“ seinen Sitz, der mehr als 25 Jahre von der aufopferungsvollen wie ehrenamtlichen Arbeit Konrad Trummers geprägt war. So soll es weitergehen.