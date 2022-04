Magdeburger Gotteshaus ist Kirche, Proberaum und Galerie in einem

Magdeburg - Künstler Dieter Ladewig gibt in der Sankt-Egidius-Kirche in der Ortschaft Beyendorf-Sohlen hier bis Ende Oktober einen Einblick in seine Malerei – eine Balance zwischen dem Schönen und dem Problematischen, wie es heißt. Es ist die mittlerweile 15. Ausstellung, die in der kleinen spätromanischen Dorfkirche stattfindet, die es fast nicht mehr gegeben hätte.