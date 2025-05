Schock in Halberstadt: Marokkaner klaut Schnaps in Rewe-Markt und zückt ein Messer

Halberstadt. - Der Ausgangspunkt war eher banaler Natur - die Folgen indes massiv und unübersehbar: Ein Asylsuchender aus Marokko, der am Samstag, 10. Mai, in einem Einkaufsmarkt in Halberstadt gestohlen hatte, ist anschließend gegenüber Mitarbeitern, couragierten Zeugen und der Polizei derart ausgerastet, dass ihn die alarmierten Beamten in Fesseln legen mussten.