Magdeburger Gratisflohmarkt lockt Besucher zum Stöbern

Magdeburg. - Schon vor der Öffnung des Betriebshofes an der Liebknechtstraße warteten am Sonnabend, 18. September, Schnäppchenjäger vor dem Tor. Die Gratisflohmärkte des Abfallwirtschaftsbetriebes sind ein beliebtes Ziel für alle, die nach etwas Brauchbarem für die eigenen vier Wände suchen. In Zeiten der Pandemie muss es allerdings anders ablaufen als gewohnt. Zum Schutz aller galt die 3G-Regel. Zutritt hatten also nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen.