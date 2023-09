Magdeburg - Die Wände der Turnhalle zittern. Die Show hat noch nicht begonnen, aber die Partymusik wummert bereits und die Schüler machen sich warm. Eine einzige Probe hatten die Kinder der Grundschule Schmeilstraße zuvor gehabt, nur 90 Minuten am Morgen der Vorführung.

Die Choreographien übte mit ihnen der Tanzlehrer und Schulparty-Organisator Michael Hirschel, den die Schule für dieses Projekt eingeladen hat. 65 Schüler aus der zweiten, dritten und vierten Klasse ließen sich bei Zumba, Partnertänzen im Kreis, dem Bechertanz und Hip-Hop aus, während Michael Hirschel den Animateur und DJ spielte.

Im Video: Allen Kindern den Spaß am Sport und Tanz näherbringen

Magdeburger Grundschüler feiern Tanzparty in der Turnhalle. (Kamera: Nadja Aronov, Schnitt: Bernd Stiasny)

Der Zumba-, Aerobic- und Tanztrainer organisiert seit 2007 Partys für Kinder an Schulen. Besonders am Herzen liegt ihm dabei, dass es auf keinen Fall ein klassisches Sportfest sein soll. Er will Kindern, auch schwächeren oder übergewichtigen, Spaß am Sport näherbringen.

„Man hört, die Kinder sind begeistert“, sagt Sportlehrerin Birgit Munter lächelnd. Das Tanzprojekt unterstützt das Schulmotto „Bewegte Grundschule“. Viele Rituale und Angebote im Schulalltag richten sich danach.

Bewegung spielt am ganzen Schultag eine große Rolle

Die Bewegung außerhalb des Sportunterrichtes sei sehr wichtig, findet Schulleiterin Martina Klötzing. „Die Bewegung soll das Gehirn reizen und damit die Konzentration fördern.“ Am wichtigsten seien die koordinativen Übungen, da sie das Lernen aller möglichen Bewegungsarten erleichtern. Die Lehrer erhielten zu Beginn des Schuljahres eine Fortbildung zu dem Thema „Bewegung für Kinder“.

Es beginnt schon am Morgen in der ersten Unterrichtsstunde mit einer Runde im Rhythmus auf den Tisch klopfen und auf den Boden stampfen. In den Hofpausen spielt der Sozialarbeiter mit den Kindern Bewegungsspiele. Badminton, Bälle und anderes Zubehör liegen auch für die Grundschüler bereit, „damit sie in den Pausen nicht auf dumme Gedanken kommen“, schmunzelt die Schulleiterin.

SCM-Nachwuchs spielt Handball mit Magdeburger Grundschülern

Am 24. November 2023 steht bereits das nächste sportliche Tagesprojekt auf dem Programm. Ein Handball-Tag mit den Spielern der zweiten Handballmannschaft des SCM und Trainer Christoph Theuerkauf. Das Halbjahr möchten die Lehrer mit den Schülern dann im Februar in der Minigolf-Anlage Am Fuchsberg abschließen.