Magdeburger Heimatforschung: Warum Guerickes Geschichte neu geschrieben werden muss

2031 jährt sich zum 400. Mal die Zerstörung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg. Ein Kuratorium bereitet langfristig dieses Ereignis vor. Passend dazu erschien der 3. Band der Guericke-Gesamtausgabe (OvGGA). Er zeichnet den Vakuumforscher als Chronist dieses Krieges und des Niedergangs der Stadt 1631. Über das Buch und die weniger bekannte Seite des Genies sprach Karl-Heinz Kaiser mit dem Autor, Dr. Ditmar Schneider.

Otto von Guericke hatte seinerzeit enorme Berühmtheit mit seinen Vakuum-Forschungen und den Halbkugel-Experimenten erlangt. Sein Name ist weltweit bekannt. Legt man dieses bedeutsame Kapitel seines Wirkens mal beiseite – was bleibt über?

Dr. Schneider: Sehr, sehr viel. Guericke war im Hauptberuf Ratsherr, Bauherr/Festungsbauingenieur, Diplomat und auch Chronist, universell in seinem Wirken. Darum geht es explizit im jetzt vorliegenden dritten Band der Gesamtausgabe seines Schaffens. Ein ganzer Stab von Wissenschaftlern der Otto-von-Guericke-Gesellschaft und der Universität hat daran mitgewirkt. Gezeigt wird darin die Bandbreite seines Schaffens, hier insbesondere als Ratsherr und Jurist in der Alten Stadt Magdeburg und als Chronist der Ereignisse um Magdeburg und Europa im Dreißigjährigen Krieg und den 20. Mai 1631. Grundsätzlich aber: Die Naturwissenschaft neben und mit seiner beruflichen Tätigkeit als Festungsbauingenieur von 1631 bis 1646 war Guerickes Hobby, da hat er Großes in seiner Zeit geleistet. Ihn darauf zu reduzieren, wäre viel zu kurz gesprungen.

Wie würden Sie sein Wirken also gewichten?

Zuerst wurde er durch seine diplomatische Tätigkeit um Sicherheit und Frieden für die Stadt bekannt, was im zweiten Band der OvGGA beschrieben und belegt ist. Dann nutzte er seine Experimente, sein Hobby, um Aufmerksamkeit zu erlangen für die schwieriger und aussichtsloser werdenden diplomatischen Missionen für die Alte Stadt Magdeburg, u. a. um die Reichsfreiheit. Diese politische und historische Bedeutung für die Stadtgeschichte im 17. Jahrhundert ist leider etwas verloren gegangen und wird unterschätzt.

Nach Otto von Guericke ist die Universität in Magdeburg benannt. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra

Band 3 enthält mit 539 Seiten viele historische Dokumente über Magdeburg, die unter Ihrer Leitung aufgearbeitet wurden. Was ist das Bemerkenswerteste?

Erstmals überhaupt wird hier der komplette Bericht Otto von Guerickes zu den Ereignissen um 1631 abgedruckt. Seine „Wahrhaftige Beschreibung von der anderen (zweiten, 1629) und dritten Belagerung der Alten Stadt Magdeburg 1631“ dokumentiert das tragischste und blutigste Ereignis des Dreißigjährigen Kriegs. Die Zerstörung Magdeburgs hat seinerzeit halb Europa entsetzt. Der Begriff „Magdeburgisieren“ stand bis ins 20. Jahrhundert synonym für eine Katastrophe, die mit dem Untergang Trojas oder der Zerstörung Jerusalems verglichen wurde. Man muss dazu vor Augen halten, dass Magdeburg seit Kaiser Otto I. eine blühende Stadt höchsten Ansehens war. Guerickes Bericht macht den Hauptteil des dritten Bandes aus, vielseitig verknüpft mit den Ereignissen im Vorfeld seit 1550-1626 und danach.

Wer den auf Seite 11 des Buches beginnenden Abschnitt über die Einnahme der Stadt liest, merkt schnell: Das sind tatsächliche Augenzeugenberichte Guerickes darüber, was am 20. Mai 1631 geschah …

Das war übrigens ein Dienstag, und in der Tat, Guericke hat zum Teil die schwärzesten Tage in der Geschichte Magdeburgs erlebt – gleichzusetzen etwa mit dem 16. Januar 1945. Was er beschreibt, als er sich an die Häuser nahe der Elbe begab, ist entsetzlich. Mit eigenen Augen hat er die in den Fluss geworfenen Leichen gesehen, angeschwemmt, übereinander liegend an Untiefen. Von den Soldaten abgeschlachtete Menschen, Kinder, Frauen, Schwangere. Die Stadt von Feuer verwüstet, die Keller voller Leichen. Wohnhäuser, Rathaus abgebrannt, die Kirchen der Alten Stadt zerstört.

Guericke-Forscher Dr.-Ing. Ditmar Schneider, Autor des 3. Bandes, Er ist Wissenschaftlicher Leiter der Otto-von-Guericke-Gesellschaft. Schneider

Die Zahl der Opfer, der Überlebenden wird verschieden angegeben.

Guericke berichtet von 20.000 Menschen, klein und groß, deren Leben endete oder sonstigen Schaden erlitt. Die Zahlen schwanken in unterschiedlichen Quellen. Nach gewissenhafter Forschung wird die Zahl von etwa 24.000 Toten als real angesehen.

Zentraler Schwerpunkt im Band ist die Erstürmung und Zerstörung Magdeburgs 1631. Seitenmäßig aber überwiegen andere Dokumente im Buch.

Otto von Guericke hat auf 140 handschriftlichen Seiten die Belagerung und Zerstörung der Stadt geschildert. Das vorliegende Buch erschließt und ergänzt in 13 Kapiteln und weit über 185 sogenannten Beilagen, zahlreichen Anmerkungen und Erläuterungen Guerickes damalige Aufzeichnungen. Dazu diente auch eine alte Abschrift von einem Original aus dem Preußischen Kulturbesitz. Im vorliegenden Band aber geht es neben seiner Rolle als Chronist und Historiker genauso um die Einordnung seiner Tätigkeit als junger Rats- und Schutzherr und als Jurist. Beschrieben werden so die Randbedingungen, in denen sich damals die Alte Stadt Magdeburg bewegen musste.

Wie ist das für die historische Forschung zu werten?

Hier ist insgesamt umfangreicher, aber auch erstmals klarer dargestellt, wie es zur Belagerung, Eroberung und Zerstörung der Alten Stadt Magdeburg kommen konnte und welche zwangsläufigen Entwicklungen diese für Magdeburg nach sich zogen. Sämtliche Vorgänge seit 1629 durch die entsandten kaiserlichen Truppen gegen das ketzerische, also dem Protestantismus anhängige Magdeburg werden von Guericke beleuchtet, einschließlich der Rolle Dänemarks und Schwedens sowie Dietrich von Falkenbergs.

Forschungsbuch zur Magdeburger Stadtgeschichte: Band 3 zu Otto von Guericke. Kaiser

Enthalten sind im 3. Band Briefe und Dokumente, die die unterschiedlichen Sichten der miteinander ringenden Parteien und Feldherren auf die Belagerung bis zur Zerstörung charakterisieren. Diese umfangreiche Zusammenstellung relevanter Dokumente zur Belagerung, Eroberung und Zerstörung der Alten Stadt Magdeburg 1631 ist noch nirgendwo anders aufgearbeitet.

Wo überall haben Sie über den wohl berühmtesten Magdeburger geforscht?

Ausgangspunkt der Suche nach Originalquellen zu Guericke waren und sind natürlich die Bibliotheken und Archive in Magdeburg. Hier sind aber große Verluste von 1631 und 1945 zu verzeichnen. So wurden die Recherchen in die Archive und Bibliotheken nach Berlin, Dresden, Dessau, Weimar, Hamburg, Schwerin und Rostock ausgeweitet. Mit der Wende und der Unterstützung von der Otto-von-Guericke-Universität/Kustodie und des Landes Sachsen-Anhalt konnte das noch ausgedehnt werden, unter anderen in Archiven und Bibliotheken in Stockholm, Wien, Den Haag, Leiden, Kopenhagen, München und anderen Städten. Kofferweise Kopien konnten so in das Guericke-Forschungsarchiv nach Magdeburg geholt und zur Bearbeitung bereitgelegt werden. Sie sind bis heute nur ansatzweise ausgewertet.