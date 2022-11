Magdeburger Hort erhält „Lese-Oasen“ und wird zum Drehort

Der Magdeburger Hort Weltentdecker erhält zwei neue „Lese-Oasen“. Die Organisation „Save the children“ findet das Engagement der Mitarbeiter so gut, dass es im Film festgehalten wird.

Magdeburg - Die Leseförderung von Grundschülern an Ganztagseinrichtungen steht im Mittelpunkt des Projekts „Lese-Oasen“ der Kinderrechteorganisation „Save the Children“. Seit 2018 wird dieses bereits angeboten. Der Hort Weltentdecker der Stiftung Evangelische Jugendhilfe ist nun die erste Einrichtung in Magdeburg, die daran teilnimmt.