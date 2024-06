Wie sieht der Chef des Müther-Archivs das Ergebnis der Arbeiten an der Hyparschale in Magdeburg? Und wie sind die Arbeiten gelaufen? Die Volksstimme hat nachgefragt.

Magdeburg - Weit über die Grenzen der DDR berühmt geworden ist Ulrich Müther für seine Schalenbauwerke. In Magdeburg hat er Spuren hinterlassen unter anderem mit dem Blumenpavillon an der Gerhart-Hauptmann-Straße und einem Ladenvorbau in der Julius-Bremer-Straße gegenüber Karstadt – vor allem aber mit der Hyparschale. Ein langer Weg war bis zur Inbetriebnahme der Hyparschale zurückzulegen. Doch es hat sich gelohnt: Die freitragende Dachkonstruktion von 48 mal 48 Metern ist ein architektonisches Meisterwerk, das dank der Sanierung für viele Generationen erhalten bleibt. „Die Magdeburger werden begeistert sein, denn aus dem Rohdiamanten der DDR ist ein moderner Brillant geworden“, so Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris.