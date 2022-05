Magdeburger im Dunkeln: Welche Straße keine Beleuchtung erhält

Es gibt viele Nachteile, wenn eine Straße nicht beleuchtet ist: Magdeburger Anwohner wissen nie, wer gerade um die Ecke lauert oder wo sich die nächste Stolperfalle befindet. Beigeordneter Jörg Rehbaum erklärt, warum eine Straße in Alt-Olvenstedt dennoch vorerst ohne Beleuchtung bleibt.

Magdeburg - Nur wenig Menschen haben ein gutes Gefühl dabei, nachts in einer unbeleuchteten Straße zu laufen. Für Anwohner der Jahnstraße in Alt-Olvenstedt ist das aber die einzige Variante, um in der Dunkelheit nach Hause zu kommen.