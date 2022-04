Magdeburger Impfzentrum schließt nach über 160.000 Impfungen

Sieben Monate lang war das Impfzentrum in den Messehallen Dreh- und Angelpunkt für das Impfgeschehen in Magdeburg. Mit einem Dankesfest für die über 350 Helfer wurde es jetzt geschlossen.

Magdeburg - Über 500 Impfdosen wurden am 24. September2021 noch einmal in der Messehalle 3 gesetzt. Dann war dort Schicht im Schacht. Am Tag darauf gab es eine Dankesveranstaltung für die über 350 Helfer, die dort in den vergangenen sieben Monaten den Impffortschritt in der Stadt begleitet haben. Oberbürgermeister Lutz Trümper lobte: „Hier wurde beeindruckende Arbeit geleistet – quasi aus dem Nichts entstand ein Impfzentrum, das mit mehreren Impfstraßen und unfassbar viel Engagement gut 160.000 Impfungen verabreichen konnte.“