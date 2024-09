Magdeburg - Ein lautstarker Protestzug bewegte sich am 19. September 2024 durch die Straßen rund um den Schellheimerplatz in Stadtfeld-Magdeburg. Der Hort Am Glacis hatte erneut zu einer Kinderdemo aufgerufen. Die auch zum Internationalen Bund gehörenden Horte Schatzkiste, Am Westring und Stormstraße beteiligten sich ebenfalls an dem Protest. Circa 120 Kinder waren dabei.

Ziel der Aktion ist es, die Kinder dafür zu sensibilisieren, dass es überhaupt spezielle Rechte für sie gibt, welche das sind, warum es sie gibt und wie sie diese einfordern können. Im Vorfeld hatten die Mädchen und Jungen nicht nur Plakate gestaltet, sondern wurden im Gespräch mit den Horterziehern über das Thema informiert.

Wie die Großen zogen die jungen Teilnehmer mit bunten Plakaten mit ihren Slogans und Forderungen durch den Kiez und damit die Blicke der Autofahrer und Passanten auf sich. Die Demo fand bereits zum dritten Mal statt. Anlass ist der Weltkindertag, der jedes Jahr am 20. September auf die Lage der Kinder weltweit aufmerksam machen soll.