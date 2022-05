Magdeburger Kitas treffen sich zum Weihnachtsbaumschmücken

Nachdem es im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen war, soll das traditionelle Weihnachtsbaumschmücken der Kitas aus Neu-Olvenstedt und Nordwest in diesem Jahr wieder stattfinden. Sechs Einrichtungen nehmen teil und schmücken auch fürs Altenheim .

Am 26. November 2021 wird in Neu-Olvenstedt wieder gemeinsam geschmückt.

Magdeburg - Es ist eine Tradition, welche die Kinder auf die Weihnachtszeit einstimmt und Vorfreude schürt: das gemeinsame Weihnachtsbaumschmücken. Längst hat Rüdiger Jeziorski die Bäume organisiert. In Kürze wird er sie abholen, damit die Jungen und Mädchen aus sechs Kindertagesstätten sie am 26. November 2021 ab 10 Uhr am Olvenstedter Scheid festlich schmücken können.