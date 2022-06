Magdeburger Kletterkirche mit Gottesdienst offiziell eingeweiht

Superintendent Stephan Hoenen durfte die neue Kletterkirche in Magdeburg zuerst ausprobieren.

Magdeburg - Die Kletterkirche am Magdeburger Schöppensteg wurde am 1. September offiziell eingeweiht. Stephan Hoenen, Superintendent im Evangelischen Kirchenkreis Magdeburg, war der Erste, der an Seilen gesichert die neue Attraktion im Hochseilgarten der Evangelischen Jugend Magdeburg nutzen durfte.