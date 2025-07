Schluss mit Übergangslösungen Magdeburger Kubus bekommt neue Nutzung – das plant die Stadt ab 2026

Lange war unklar, was aus dem gläsernen Kubus am Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg werden soll. Nach Jahren des Übergangs und als Location für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt hat die Stadt nun Pläne für eine dauerhafte Nutzung vorgestellt. Was genau dahinter steckt.