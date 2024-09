Klassikkonzert im Restaurant, Lesung in der Straßenbahn, Magie im Erotikshop: Der Breite Weg in Magdeburg wird am Sonnabend, 28. September, bei der Magdeburger Kulturnacht zur Kultur- und Kunstmeile.

Bei der 11. Magdeburger Kulturnacht am Samstag erwartet die Besucher ein breit aufgestelltes Programm mit Veranstaltungen auch an eher ungewöhnlichen Orten.

Magdeburg/vs. - „Kultur ist, wenn man's trotzdem macht!“ lautet das Motto der 11. Magdeburger Kulturnacht am heutigen Sonnabend. Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Theater, Tanz, Musical, Vorträge, Mitmachaktionen, Party, Diskussionen, Kabarett und Führungen verwandeln den Breiten Weg in eine große Kultur- und Kunstmeile. Zahlreiche Künstler, Kulturschaffende, Vereine und Institutionen haben ein vielseitiges Programm zusammengestellt. So erleben die Besucher im Herzen der Stadt Kultur in ihrer ganzen Bandbreite von der Eröffnung um 18 Uhr bis Mitternacht.

Zwischen dem Platz „Am Blauen Bock“ im Süden des Breiten Weges bis zum Opernhaus im Norden wird es 35 klassische, aber auch ungewöhnliche, temporäre Kulturorte geben. So wird das Karstadt-Restaurant nach Ladenschluss mit einem vielseitigen Klassikprogramm des Rossini Quartetts bespielt.

Im Alten Rathaus erlebt das Publikum einen musikalischen Abend, während im Welcome-Center eine Ausstellung zu sehen ist. Auf dem Alten Markt wird leidenschaftlich Tango getanzt und auch zum Mittanzen eingeladen. Das Theater an der Angel, sonst zu Hause auf dem Werder, bespielt das Westportal der Johanniskirche. Auf der großen Bühne auf dem Ratswaageplatz gibt es in Zusammenarbeit mit der diesjährigen Interkulturellen Woche eine kulturelle Weltreise.

Neben Geschichten von Autorin Anne Hahn in einer fahrenden Fußballbahn werden Straßenbahngeschichten und ein 20er-Jahre-Programm in einer alten Straßenbahn in der Hartstraße präsentiert. Abwechslung im Programm versprechen außerdem eine Krimi-Lesung, Magie-Show und Sandmalerei.

Eröffnet wird die Kulturnacht um 18 Uhr auf dem Alten Markt unter anderem durch Oberbürgermeisterin Simone Boris, die Opernsängerin Noa Danon und dem Magdeburger Tresenchor.

Die Veranstaltung wird von einem breiten Bündnis Magdeburger Kulturschaffender und Künstlern unter dem Dach des „Kulturschutzbundes Magdeburg“ getragen und gemeinsam von den Vereinen ARTist!, Forum Gestaltung, KulturSzeneMagdeburg, Literaturhaus, Fraueninitiative, Podium Aller Kleinen Künste, Aktion Musik und dem Kulturbüro der Landeshauptstadt in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Einrichtungen und Künstlern veranstaltet.

Tickets zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, gibt es unter anderem im Volksstimme-Medienpunkt, Goldschmiedebrücke 17.

Das Programm der 11. Magdeburger Kulturnacht

Vor dem Alten Rathaus, Alter Markt 6Die 11. Magdeburger Kulturnacht wird feierlich eröffnet, unter anderem mit Oberbürgermeisterin Simone Borris und der [hanse]Pfeyfferey. Die Opernsängerin Noa Danon, der Magdeburger Tresenchor, Stadtschreiber Jonas-Philipp Dallmann und Norbert Pohlmann vom Forum Gestaltung tragen ebenfalls zur Eröffnung bei. Die Veranstaltung findet von 18 bis 18.45 Uhr statt.

Haltestelle Alter Markt (Abfahrt Historische Straßenbahn)Die historische Straßenbahn fährt während der Kulturnacht und bietet eine Lesung von Anne Hahn an. Sie liest aus „Onkel Horst und der Pokal“, fünf Episoden aus der FCM-Fußballsaison 73/74. Die Fahrten sind geplant für 19, 19.40, 20.20, 21, 21.40 und 22.20 Uhr. Zusätzlich werden Tondokumente zum Passionsweg 1974 um 19.20, 20, 20.40, 21.20 und 22 Uhr präsentiert.

Tourist Information, Breiter Weg 22In der Tourist Information findet ein Konzert mit der Band „Mehr als Wir“ statt. Die Musiker nutzen eine Vielzahl von Instrumenten, darunter bassverstärkte Gitarre, Posaune, Flügelhorn, Glockenspiel, Synthesizer, Stompbox und Loopstation. Die Konzerte sind für die Uhrzeiten 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr angesetzt.

Alter Markt (Hohe Sparkasse Magdeburg)Frank Kornfeld lädt zu den Führungen „Einmal rund um den Alten Markt“ ein. Diese Führungen geben einen Einblick in die Geschichte des Alten Marktes und finden um 19, 20, 21 und 22 Uhr statt.

Alter Markt (Hohe Till-Eulenspiegel-Brunnen)Der Tangoverein Tango Argentino tanzt in die (Kultur)Nacht und begeistert die Besucher mit leidenschaftlichen Darbietungen. Die Aufführungen sind von 19 Uhr bis 0 Uhr geplant.

Buttergasse, Alter Markt 13Im Rahmen der Kulturnacht wird ein Harfenkonzert mit der Saitenmagd Isabel Volz angeboten. Sie entführt die Zuhörer mit sanften Klängen auf ihrer Harfe und ihrem Gesang in die Welten des Mittelalters und der europäischen Folklore. Die Konzerte finden um 19, 20 und 21 Uhr statt.

Zusätzlich präsentiert Jeanett Neumeister ihre persönlichen Lieblingssongs, die um 19.30, 20.30 und 21.30 Uhr erklingen werden.

IHK Magdeburg, Alter Markt 8Im Rahmen der Veranstaltung „Die Magdeburger Kinogeschichte“ werden verschiedene Kurzfilme gezeigt, die auf längst vergangene Filmtheater und Lichtspielhäuser in den Stadtteilen zurückblicken. Die Kinos der Magdeburger Altstadt präsentieren ihre Filme zu den Uhrzeiten 19, 20.30, 22 und 23:30 Uhr. Kinos in Buckau, Fermersleben, Salbke und Sudenburg starten um 19.30, 21 und 22.30 Uhr, während die Kinos in Ostelbien und Neustadt um 20, 21.30 und 23 Uhr zeigen. Zwischen den Filmen sorgt Martin Müller mit Filmmusik auf dem Akkordeon für die musikalische Umrahmung.

Die Ausstellung des Kunstvereins Zinnober ist von 19 bis 0 Uhr in der IHK geöffnet und bietet den Besuchern die Möglichkeit, zeitgenössische Kunst zu entdecken und zu genießen.

Straßenbahngleis HartstraßeReisegeschichten mit Janine Freitag werden im Triebwagen 23 auf dem Abstellgleis Hartstraße erzählt. Die Termine für diese Geschichten sind um 19, 20, 21 und 22 Uhr. Zudem gibt es Straßenbahn-Geschichte(n) mit und von der IG Nahe zu den Uhrzeiten 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr.

JohanniskircheIn der Johanniskirche wird das Stück „Die Trauernde Magdeburg“ von Ines Lacroix, basierend auf einem Text von Annett Gröschner, aufgeführt. Die Aufführungen finden um 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 und 23.30 Uhr statt. Darüber hinaus gibt es Führungen im Kirchenschiff zu den Kirchenfenstern von Max Uhlig, geleitet von Dorte Nessler von der Volkshochschule Magdeburg, zu den Uhrzeiten 19, 20, 21, 22 und 23 Uhr.

Altes Rathaus — AdelheidfoyerIm Alten Rathaus, im Adelheidfoyer, findet ein Konzert mit dem Duo „Birds of a Feather“ statt. Die beiden Musiker, Amy McKay und Ryan Leon aus der Schweiz, werden von 19 bis 23 Uhr mehrere Auftritte haben.

Neues Rathaus (Nordflügel)Im Neuen Rathaus wird eine Swingnacht mit den Bands Swing 39 und Savoy Satellites veranstaltet. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet um 0 Uhr.

Platz vor dem Hotel RatswaageAuf dem Platz vor dem Hotel Ratswaage findet eine interkulturelle Bühne mit Live-Musik und Aktionen statt. Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Interkulturellen Woche 2024 und der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Agsa) durchgeführt und ist von 18.45 bis 22.30 Uhr zugänglich.

Bücherkiste Peter Sodann, Breiter Weg 29Jakob Nobler wird in derBücherkistee Peter Sodann von 19 bis 23 Uhr seine Veloabenteuer präsentieren. Er erzählt von seiner Reise nach Indien, die er im Fahrradsattel unternommen hat, und bietet Vorträge um 19, 20, 21, 22 und 23 Uhr an.

Schauwerk, Breiter Weg 28Im Schauwerk der Hochschule Magdeburg-Stendal können die Besucher von 19 bis 0 Uhr eine umfangreiche Ausstellung studentischer Arbeiten aus dem letzten Semester sehen. Neben der Ausstellung wird es einen kleinen Kunstflohmarkt auf Spendenbasis sowie einen Häkelworkshop geben, begleitet von Live-Musik eines DJs.

Einladen, Breiter Weg 30Das Konzert mit Denecke und Miriam Mintzel unter dem Titel „Nachtblau“ findet in der Einrichtung Einladen statt. Unterstützt von Viktoria Veil, die mit Sandmalerei begleitet, verbinden sich hier verschiedene Musikwelten und entstehende Motive. Die Konzerte sind für 19.30, 20.15, 21, 21.40, 22.15, 23 und 23.40 Uhr angesetzt.

Treppe am KatharinenturmAn der Treppe am Katharinenturm werden Chorperformances und Akkordeonklänge geboten. Die Fröhliche Magdeburger Akkordeonband spielt um 19.15 Uhr, gefolgt von InTakt um 20 Uhr. Weitere Aufführungen sind um 21 Uhr mit dem Männerchor des Knabenchores und um 21.45 Uhr erneut mit der Fröhlichen Magdeburger Akkordeonband. Den Abschluss bildet der Magdeburger Tresenchor um 22.15 Uhr.

Ladenlokal Breiter Weg 31Die Ausstellung „Bilderreise durch die Geschichte des Nordabschnitts des Breiten Weges“ ist von 19 bis 0 Uhr geöffnet und bietet den Besuchern einen spannenden Einblick in die historische Entwicklung dieses Bereichs.

Nähcafé, Breiter Weg 32 bis 34Im Nähcafé wird die musikalische Darbietung „Auch wenn es laut ist“ präsentiert, die philosophischen Indie-Folk mit Liedermalerei kombiniert. Die Auftritte finden um 19, 20, 21, 22 und 23 Uhr statt.

In:Takt, Breiter Weg 32 bis 34Die Veranstaltungsreihe „Klangsphären und Kunstvielfalt“ bietet Konzerte mit verschiedenen Künstlern. Korni Klang tritt um 19.30 Uhr auf, gefolgt von Su-Min um 20.30 und 21.30 Uhr sowie Finizio Orange um 22.30 Uhr. Darüber hinaus wird eine Ausstellung mit Werken von Julius Dilcher, Esli Giiney und Til Fasche ebenfalls von 19 bis 0 Uhr gezeigt.

Erotikshop Petit Ami, Breiter Weg 35Moritz Mueller begeistert die Zuschauer mit seiner Darbietung „Übernatürlich - Magie und Zauberkunst“. Die Shows finden um 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 und 23.30 Uhr statt.

Kabarett „...Nach Hengstmann“, Breiter Weg 37Die Watertower Blues Band sorgt mit ihrem Programm „Retro Future Blues“ für musikalische Unterhaltung. Die Konzerte finden um 19, 20, 21, 22 und 23 Uhr statt.

Gebäude 50 in der Große SteinernetischstraßeIn diesem Gebäude wird Folk & Weltmusik von Foyal und Jiran geboten. Die musikalischen Darbietungen sind von 19 bis 0 Uhr geplant.

Gehrke am Uniplatz, Breiter Weg 39Konzerte mit der Band Mylestone werden in Gehrke am Uniplatz präsentiert. Die Auftritte sind für 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr angesetzt.

Fotoatelier Schröder, Breiter Weg 41Das Fotoatelier Schröder veranstaltet „Magdebands im Miniformat“ mit Konzerten von Bands des beliebten Formats. Die Auftritte finden um 19.15, 20.15, 21.15 und 22.15 Uhr statt.

Opernhaus, Universitätsplatz 9Das Puppentheater ist zu Gast im Opernhaus und bietet Aufführungen um 19.15, 20.15 und 21.15 Uhr an, die sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistern werden.

Stadtbibliothek, Breiter Weg 109Der Volkschor Magdeburg gibt in der Stadtbibliothek zwei Konzerte um 19 und 20 Uhr. Zwischen den Auftritten präsentiert der Verein theaterberuehrt mit „Liebestoll“ eine Bühne für Magdeburger Love Stories, die um 19.45, 20.45, 21.45, 22.45 und 23.30 Uhr stattfinden. Parallel dazu werden Führungen durch die aktuellen Ausstellungen und den historischen Bestand der Bibliothek von 19 bis 0 Uhr angeboten.

Konservatorium Georg Philipp Telemann, Breiter Weg 110Im Foyer des Konservatoriums werden Ausschnitte aus „Frankenstein“ von Jochen Gehle und Lena Winkel-Wenke zu hören sein, und zwar um 19.30, 20.30 und 21.30 Uhr. Im Konzertsaal im 3. Obergeschoss treten um 19 und 20 Uhr das In C Ensemble (Minimal Music), um 21 und 22 Uhr New Mates (Singer/Songwriter) sowie um 23 Uhr Marius Moritz Solo (Jazz/improvised music) auf.

Restaurant Shirokuro, Breiter Weg 114Die Hengstmann Brüder und Michme mit Band wechseln zwischen Kabarett und Musik und bieten ein vielseitiges Programm. Die Auftritte finden im halbstündigen Wechsel von 19 bis 0 Uhr statt.

Mach|Werk, Breiter Weg 114aDas Mach|Werk lädt zu einem Konzert mit 4 Steps ein, die um 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 und 23.15 Uhr auftreten.

Durchgang Breiter Weg 115aJames Bunt sorgt mit seiner Aktionskunst aus Klavier, Loopstation und Clownerie von 19 bis 0 Uhr für Unterhaltung im Durchgang Breiter Weg 115a.

Wobau Wohnungsbörse, Breiter Weg 117aDer Offene Kanal präsentiert in der Wobau Wohnungsbörse das „Kulturstudio“, das von 19 bis 0 Uhr für ein spannendes Programm sorgt.

Durchgang Breiter Weg 120Hier findet die Abschlusslesung des Magdeburger Stadtschreibers Jonas-Philipp Dallmann statt. Die Lesungen werden um 19.15, 20.15, 21.15 und 22.15 Uhr angeboten.

Magdeburg Welcome Service, Breiter Weg 120aAly Yazdani gibt Konzerte um 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr im Magdeburg Welcome Service.

Papenbreer, Breiter Weg 126Konzerte mit Gregor Schienemann und Guido Köpernick werden um 19.15, 20.15, 21.15 und 22.15 Uhr bei Papenbreer dargeboten.

Galeria Karstadt (Restaurant im Obergeschoss), Breiter Weg 128Im Restaurant der Galeria Karstadt liest Annett Gröschner „Kaufhausgeschichten“ um 19.30, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr. Begleitet wird die Lesung von Konzerten des Rossini Quartetts, das von 19 bis 23 Uhr Musik von Barock bis leichte Klassik spielt.

Galeria Karstadt (Außenbereich)Im Außenbereich der Galeria Karstadt sorgt Sandy Gärtner mit InfoCentertainment von 19 bis 0 Uhr für Unterhaltung.

Überseecontainer der Hochschule Magdeburg-Stendal (auf dem Platz Am Blauen Bock)Ein Taiko-Konzert von Akaishi Daiko wird um 19 und 21 Uhr aufgeführt. Die Entourage Berlin begeistert mit einer LED-Show um 19.30, 20, 20.30, 21.30, 22, 22.30 und 23 Uhr. Nach Beginn der LED-Show ist kein Einlass mehr möglich.