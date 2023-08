Die von Künstlerinnen aus Magdeburg organisierte Kunstkurve in Stadtfeld braucht Geld für die diesjährige Auflage. Im Internet wird Geld für das Ausstellungsformat gesammelt.

Magdeburger Künstlerinnen planen zum dritten Mal die Kunstkurve in Stadtfeld.

Magdeburg - Schon zweimal führten kreative Frauen aus Magdeburg und Umgebung die Kunstkurve in Stadtfeld durch. An verschiedenen Orten konnten dabei Künstlerinnen ihre Werke präsentieren und mit Besuchern ins Gespräch kommen.

Die dritte Auflage des Ausstellungsformats soll vom 6. bis 8. Oktober 2023 durchgeführt werden. „Die diesjährige Ausgabe soll noch größer, bunter und vielfältiger werden“, teilen die Veranstalterinnen aktuell mit. Allerdings ist deshalb für die Durchführung auch mehr Geld als bisher notwendig.

Spendenaufruf auf Crowdfunding-Plattform im Internet

Um die Finanzierung des ehrenamtlich organisierten Kunst- und Kulturprojekts zu gewährleisten, sollen die Magdeburger jetzt dafür spenden. Auf der Internetplattform „GoFundMe“ wurde dazu ein Aufruf eingerichtet. Über das Crowdfunding-Prinzip wird dort bis zur Veranstaltung Geld gesammelt. ­

„Ein so buntes und inspirierendes Event wie die Kunstkurve will finanziert sein“, sagen die Organisatorinnen und verweisen auf eine Lücke in der Finanzierung, die sie mit der Unterstützung Spendenwilliger füllen möchten.

Gage für Musiker und Anerkennung für Eigentümer von Häuser und Läden

So sollen beispielsweise die Musiker, die während des Veranstaltungswochenendes auftreten, eine angemessene Gage erhalten. Und auch die Leute, die ihre Häuser, Werkstätten oder Läden zur Ausstellung der Kunstwerke zur Verfügung stellen, sollen eine Anerkennung erhalten. Werbung muss gedruckt und Gebühren für Musik müssen bezahlt werden.

„Für ein ehrenamtliches Projekt, das einem breiten Publikum auch weiterhin kostenlosen Eintritt zum vielfältigsten Ausstellungsformat Stadtfelds ermöglichen will, sind das schwer zu stemmende Ausgaben“, heißt es weiter von den Veranstalterinnen. Weitere Infos zum Projekt finden Interessierte auf den Profilen der Kunstkurve bei Instagram und Facebook.