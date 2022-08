Das planen Künstlerinnen für die zweite Auflage der Stadtfelder Kunstkurve

Von vs

Nach der Premiere im Vorjahr soll 2022 die Kunstkurve zum zweiten Mal in Magdeburg-Stadtfeld stattfinden. Nur Künstlerinnen stellen dort ihre Werke aus.

Magdeburg - Ein Wochenende voller Kunst an verschiedenen Orten in Magdeburg-Stadtfeld, umrahmt von Lesungen, Konzerten und Mitmachangeboten – das ist das Konzept der Kunstkurve. Das Format hatte 2021 Premiere gefeiert und war bei den Besuchern so gut angekommen, dass nun vom 14. bis 16. Oktober 2022 die zweite Ausgabe stattfinden soll, wie die Veranstalter informieren.

Das Ausstellungsformat ist unter anderem deshalb besonders, weil ausschließlich Werke von Künstlerinnen gezeigt werden. „Frauen sind in der Kunstwelt immer noch unterrepräsentiert. Das wollen wir ein Stück weit ändern und weibliches Schaffen sichtbar machen“, sagen die Organisatorinnen der Kunstkurve.

Sieben Standorte

An dem Wochenende werden die Türen von sieben Räumlichkeiten in Stadtfeld geöffnet, um Interessierten den Blick für Malerei, Fotografie, Druckgrafik, Objektkunst und vieles mehr freizugeben.

Ausstellende Orte sind dabei wieder das Atelier Ina Alizar und das Kulturkollektiv in der Arndtstraße, der Stadtteilladen Mitmischen in der Maxim-Gorki-Straße, das Haus Agathe im Spielgarten-Privatweg, das Rayon Haus und die Galerie Stadtfelder Schlossküche in der Steinigstraße.

Zusätzlicher Ausstellungsort

2022 ganz neu mit dabei sind die Werkstatträume des Metallblasinstrumentenmachers Alexander Schölkopf, auch in der Steinigstraße. Dieser zeigte sich begeistert von dem Ausstellungsformat und lud die Künstlerinnen zu einer Begehung ein. „In unmittelbarer Nachbarschaft zu Schlossküche und Rayon Haus sind die Räumlichkeiten eine tolle Erweiterung der Kunstkurve“, freuen sich die kunstschaffenden Frauen.

Denn wie schon 2021 sollen die Ausstellungsräume in direkter Nachbarschaft zueinander liegen und den Besuchern somit maximale Abwechslung mit minimalen Laufwegen ermöglichen, wie es weiter heißt. Auf diese Art verbinde die Veranstaltung Kunstgenuss mit der Möglichkeit, Stadtfelder Orte persönlich zu besuchen und zu erkunden.

Auch das Kollektiv der ausstellenden Frauen wird größer werden, was ein noch breiteres Spektrum an Kunst mit sich bringen soll. Die Veranstaltung wird rein ehrenamtlich organisiert und ist kostenfrei. Die Künstlerinnen sind zudem jeweils vor Ort. Aktuelle Infos gibt es unter www.facebook.com/Kunstkurve.