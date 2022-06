Magdeburger Kunstmesse wirbt mit neuem Aussteller-Rekord

Matias Tosi, Vorsitzender des Vereins Kunst/Mitte, sowie weitere Organiatoren und Sponsoren stellten am Mittwoch, 18. August 2021, das Programm für die Kunstmesse "Kunst/Mitte21" vor. Die Messe findet vom 26. bis 29. August 2021 in der Messehalle 2 in Magdeburg statt.

Foto: Ivar Lüthe