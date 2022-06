Spendenaktion Magdeburger laufen als Batman & Co. zugunsten der Krebsstiftung

Deadpool, Batman, Bruder Tack und Einhörner waren am 22. August 2021 auf und an der Sternbrücke in Magdeburg zu sehen. Läufer aus der Landeshaupstadt Sachsen-Anhalts hatten zur sportlichen Spendenaktion geladen.