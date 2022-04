Berufsorientierung Magdeburger Leibnizschule wirbt mit Projekt für Pflegeberufe

In einem Projekt an der Leibnizschule in Magdeburg können die Schüler in den Pflegeberuf reinschnuppern. Sie besuchen dazu Altenpflegeheime und Krankenhäuser und erleben den Arbeitsalltag.