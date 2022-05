Event Magdeburger Lichterwelt strahlt bis „Texas“

Am 22. November 2021 macht Magdeburg das Licht an. Die „Lichterwelt“ bringt die Landeshauptstadt zum Strahlen. Erstmals wird auch in Nordwest, Texas genannt, eine Installation zu sehen sein, die schon vor der Eröffnung der Lichterwelt aufstrahlen wird.