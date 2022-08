Magdeburger möbeln ihre defekte Technik auf

Magdeburg - Jeder kennt es: Das Radio empfängt schon länger nicht mehr den liebsten Sender, der Fernseher blinkt am Bildschirmrand merkwürdig und die Kaffeemaschine macht seit neuestem fragwürdige Geräusche. Reparieren statt direkt wegschmeißen. Oftmals fehlt jedoch das notwendige Hintergrundwissen. Für solche Situationen wurde das Reparatur Café ins Leben gerufen. Seit Mitte Juli kann jeder alle zwei Wochen mit seinen Gerätschaften in das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde St. Eustachius und Agathe im Westen Magdeburgs kommen.

„Das Projekt wird sehr gut angenommen“, so Jan Müller vom Heimatverein. Bei der vergangenen Reparatur-Runde seien um die 20 Personen mit ihren Geräten in dem Gemeindehaus vorbeigekommen. Initiiert wurde das Angebot vom Bürger- und Heimatverein von Diesdorf, in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde St. Eustachius und Agathe.

Für die Reparaturen sind die zwei IT-Experten Uwe Fischer und Enrico Ebel zuständig. Die reine Arbeitsleistung bleibt kostenlos und der Kunde entscheidet, ob Ersatzteile für wenig Geld bestellt werden oder nicht. Falls das Gerät nicht mehr zu retten ist, übernimmt das Reparatur Café auch die fachgerechte Entsorgung.

Dabei wird nicht nur gearbeitet: Bei Kaffee und Kuchen repariert und quatscht es sich besser. In Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Diesdorf wird frisch gebackener Kuchen gesponsert.