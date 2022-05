Magdeburger Ratsjüngster gibt sein Mandat ab

Urs Liebau zog 2019 als jüngstes Mitglied für die Grünen in die Magdeburger Ratsversammlung ein. Jetzt kandidiert er in Niedersachsen um ein Landtagsmandat.

Magdeburg - 24 Jahre alt zog der Student Urs Liebau zur Kommunalwahl 2019 für die Grünen als jüngstes Mitglied in die neue Magdeburger Ratsversammlung ein. Jetzt, mit 27 Lenzen, hat er seinen Masterabschluss als Wirtschaftsingenieur in der Tasche und strebt zu neuen Ufern. Aus dem Stadtrat verabschiedete sich Liebau mit einem innigen Appell an junge Magdeburg zur Einmischung in die Kommunalpolitik. „Der Stadtrat hat Verjüngung nötig, nicht nur bei den Grünen“, sagte Liebau zum Abschied im Januar 2022, zollte aber sogleich den jahrzehntelang Gestandenen seinen Respekt. „Am Ende haben Sie mich hier ja auch noch überlebt.“