Wochenlang haben junge Räuber Magdeburg in Atem gehalten. Ein 17-Jähriger bleibt nun in U-Haft. Ist die Serie damit beendet? Was bisher geschah.

Magdeburg - Noch werde ermittelt, wie viele Raubstraftaten in Magdeburg dem 17-Jährigen zur Last gelegt werden können. Doch klar ist schon jetzt: Der junge Mann, der am 17. Januar 2022 nach einem weiteren Überfall auf einen Jugendlichen von der Polizei gefasst werden konnte, bleibt in U-Haft. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er befinde sich nun in der Jugendanstalt Raßnitz.