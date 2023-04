Etwa 500 Magdeburger haben am Ostermontag 2023 fünf neue Glocken für ihren Dom eingeweiht. Sogar der FCM spielte dabei eine Rolle.

Magdeburger schlagen neue Domglocken an

Besucher schauen sich im Magdeburger Dom die neuen Glocken an.

Magdeburg - Mit leichten Hammerschlägen sind am Ostermontag 2023 unter dem Beifall von rund 500 Gästen fünf weitere neugegossene Glocken für ein größeres Geläut des Magdeburger Doms in der Kathedrale symbolisch eingeweiht worden. Welche Glocken noch fehlen, wann sie erklingen und was der 1. FC Magdeburg damit zu tun.