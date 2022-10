Magdeburger Schule eröffnet Werkstatt für digitales Lernen

Magdeburg - „Wie in einem hippen Start-up-Unternehmen“ komme er sich vor, sagte Falko Löbner, Vorsitzender des Schulfördervereins des Magdeburger Werner-von-Siemens-Gymnasiums, angesichts des riesigen Bildschirms, des Green Screens für Kameraaufnahmen und der modernen Lernecken. Sie sind Teil der neuen Digitalwerkstatt, die die Schule an der Stendaler Straße in den vergangenen Monaten eingerichtet und am 18. Oktober 2022 offiziell eröffnet hat.