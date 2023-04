Hygieneartikel Magdeburger Schulen testen kostenlose Tampon-Spender

In Deutschland sollen kostenlose Hygieneartikel für Mädchen und Frauen in immer mehr öffentlichen Einrichtungen zur Grundausstattung auf Toiletten werden. Magdeburg startete Anfang 2022 ein Pilotprojekt an 15 Schulen. Das ergab die Auswertung.