Magdeburger Schüler erlernen nachhaltigen Umgang mit Müll

In der Magdeburger Comeniusschule wurde die „Woche der Nachhaltigkeit“ durchgeführt. Mit Unterstützung zahlreicher Partner lernten die Förderschüler den Umgang mit Müll.

An der Magdeburger Comeniusschule wurde die "Woche der Nachhaltigkeit" durchgeführt. Dabei entstand auch diese Schildkröte aus Müll.

Magdeburg - In diesem Schuljahr arbeitet die Comeniusschule im „Netzwerk der Nachhaltigkeitsschulen Sachsen-Anhalt“. In diesem Rahmen haben sich sieben Schulen aus dem gesamten Bundesland verpflichtet, sowohl das Globale Lernen als auch die Nachhaltigkeit in die schulische Arbeit zu integrieren.