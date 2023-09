Magdeburg - Neben Plastikbechern, Glasflaschen und Zigarettenstummeln haben die rund 50 Schüler der Makarenkoschule im Gebüsch des Spielplatzes einen großen Fund gemacht. Danach rätseln sie, was es sein könnte. Ein ehemaliges Spielgerät? Oder nur ein Teil von etwas ganz anderem?

Bereits zum dritten Mal in Folge haben die Kinder der fünften bis neunten Klasse um das Schulgelände herum für Sauberkeit gesorgt. „Wir wollen, dass die Kinder etwas davon mit in ihren Alltag übernehmen“, sagt Englisch- und Mathelehrerin Karen Nase (rechts im Bild). Am Ende der Aktion kamen rund 130 Kilo Müll zusammen, darunter 1977 Zigarettenstummel. Die Jugendlichen waren sich einig, dass sie die Aktion gut finden, „weil dann der Unterricht ausfällt.“

Auch an anderen Magdeburger Schulen wurde Müll gesammelt. Bei einem Gymnasium wurde ein Schüler von Außenstehenden angegriffen.