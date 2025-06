Magdeburg. - Bel

Jährlich erkranken in Deutschland etwa 1.800 Kinder und Jugendliche an Krebs. Um diese schwierige Zeit für die ganze Familie zu erleichtern, gibt es in Magdeburg den Verein und Förderkreis „Krebskranke Kinder“. Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule in Sudenburg haben diesen Verein nun mit einer Spende unterstützt. Sie überreichten 650 Euro an Uwe Mittler vom Förderkreis in Magdeburg. Die Übergabe fand im Elternhaus auf dem Gelände der Universitätsklinik Magdeburg an der Leipziger Straße statt.

Die Spendensumme war beim Sommerfest der Freien Waldorfschule Magdeburg zusammengekommen. Dort hatte die Klasse 8b einen Spendenlauf organisiert, bei dem viele Teilnehmer zugunsten des Vereins gelaufen waren. Der Verein unterstützt seit vielen Jahren Familien mit an Krebs erkrankten Kindern und bietet ihnen unter anderem Unterkunft, Beratung und Begleitung direkt auf dem Klinikgelände. Dieses Angebot wird ausschließlich durch Spenden finanziert. „Uns war wichtig zu sehen, wohin das Geld geht – und wir freuen uns, mit unserer Aktion einen kleinen Beitrag leisten zu können“, sagte ein Schüler der 8b nach dem Besuch.