Magdeburg - Nur mit vereinten Kräften ist das große Fass zu bewegen. So schwer sind die darin gesammelten Kronkorken. Dazu kommen mehrere bis oben hin gefüllte Kisten. „Insgesamt sind es bereits über 300 Kilogramm“, berichtet Lehrerin Christin Reimann vom Norbertusgymnasium in Magdeburg.

Die Schüler der Einrichtung sind seit einer Projektwoche vor gut einem Monat im Sammelfieber. Bei Hochzeiten, in der Familie und sogar im Ausland werden die Metalldeckel organisiert. Selbst in der Umgebung der Schule an der Nachtweide sammelten die Schüler die Flaschenverschlüsse vom Boden auf, wie etliche verrostete Exemplare zeigen.

Nachhaltigkeit mit Hilfe für Familien mit krebskranken Kindern verbinden

In der Projektwoche ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Zusammen mit Christin Reimann und ihren Kolleginnen Viktoria Schulz und Jenny Walther überlegten die teilnehmenden Schüler, was sie selbst an ihrer Schule dafür tun können. Eine Idee war dann, die von der Schönebeckerin Isabell Glossmann initiierte Kronkorken-Sammelaktion zu unterstützen. Bei dieser soll durch die Abgabe der gesammelten Flaschenverschlüsse bei einer Recyclingfirma viel Geld für den Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder zusammenkommen.

Seit 1990 begleitet dieser betroffene Familien vor, während und nach der intensiven Therapiezeit an der Uniklinik Magdeburg. So hilft man der Umwelt und anderen, meint Christin Reimann. Zu den 300 Kilogramm sollen in den nächsten Wochen weitere dazukommen, bevor es an die Aktion übergeben wird. Die freuen sich schon sehr, sagt die Lehrerin.

Tonne für Pfandflaschen auf dem Schulhof geplant

Die Schüler haben aber noch mehr geplant. So soll es im Dezember 2024 zum ersten Mal einen Flohmarkt geben, der an den Weihnachtsmarkt der Oberstufen gekoppelt wird. Damit sollen Dinge vor dem Wegwerfen bewahrt werden, meint Elisa.

Weiterhin ist die Aufstellung einer Tonne für Pfandflaschen auf dem Schulhof vorgesehen, berichtet Nele. Denn viele Mitschüler würde ihre Wasser- und anderen Flaschen einfach liegenlassen – obwohl es Pfand darauf gibt. Diese Flaschen sollen in dem Behälter gesammelt und wöchentlich abgegeben werden. Das so eingenommene Geld soll ebenfalls einem guten Zweck gespendet werden.

Schüler planen Veggie-Day in der Schulmensa

Schließlich soll es auch noch einen Veggie-Day in der Schulmensa geben, berichtet Paul. „Dazu haben wird das Ok der Schulleitung. Nun müssen mir mit dem Essenanbieter verhandeln“, erzählt Paul. Christin Reimann ist stolz, wie selbstständig die Schüler die Projekte managen.