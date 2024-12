An einer Magdeburger Förderschule entwickelten Schüler zusammen mit einer Theaterpädagogin ein eigenes Stück. Das konnte nun seine Premiere feiern.

Magdeburg - Der „Bunte Haufen“, die Theatergruppe der Förderschule Hugo Kükelhaus in Magdeburg, konnte jetzt die Premiere des neuen Bühnenstücks feiern. Vor Mitschülern und den Familien führten die Nachwuchsschauspieler unter dem Titel „Wo ist eigentlich das Gestern hin?“ eine poesievolle Geschichte auf, die sie zuvor mit der Theaterpädagogin Sandy Gärtner entwickelt und geprobt hatten. Sie hatte bereits im vorhergehenden Schuljahr mit den Jungen und Mädchen an einem anderen Programm gearbeitet.

Der Junge Milo fragt sich im aktuellen Stück, was eigentlich mit dem Gestern passiert. Auf der Suche nach einer Antwort trifft er unter anderem einen Polizisten, eine Verkäuferin und einen Schulsozialarbeiter. Das Stück wird noch einmal am 13. Dezember 2024 für weitere Mitschüler aufgeführt. Ob das Theaterprojekt fortgesetzt wird, ist ungewiss, da die Mittel dafür bislang fehlen, wie es am Rand der Premiere hieß.