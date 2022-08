Magdeburger Stadtgärtner wollen bei Dürre mit mehr Fingerspitzengefühl mähen

Stadtverwaltung bezieht Stellung zur Kritik am Wiesenschnitt in der Hitzeperiode. Ein Grund für die Mahd trotz Trockenheit sind Forderungen von Hundehaltern.

Die Elbwiesen unter der Magdeburger Hubbrücke wurden gemäht, weil sie offiziell als Hundeauslaufplätze ausgewiesen sind. Die Tiere könnten an Grannen Schaden nehmen.

Magdeburg - Die Wiesenmahd bei Hitze beschäftigt die Magdeburger. Kritik an Mäharbeiten auf vertrocknetem Grund geht aus vielen Stadtteilen in der Redaktion ein. Auf jüngste Nachfragen zum Mähen auf den Elbwiesen und in Ottersleben hat die Stadtverwaltung mit einer umfangreichen Stellungnahme reagiert.