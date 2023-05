Gesang und Gemeinschaft Magdeburger Stimmen gewinnen internationalen Chorwettstreit in Italien

Der Kinder- und Jugendchor Magdeburg ist mit Pokal und Gold-Diplom aus Verona zurück. Im Sangesausscheid in Italien setzten sich die jungen Stimmen aus der Elbestadt gegen Konkurrenz aus aller Welt durch. Was Jugendliche heute an der Chormusik fasziniert.