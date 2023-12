In Magdeburg wird eine Straße zum Abstellen abgemeldeter Fahrzeuge genutzt. Durch auslaufene Flüssigkeiten besteht Gefahr für die Umwelt. Deswegen wird die Stadt nun tätig.

In einer Magdeburger Straße sind Dutzende abgemeldete Autos ohne Kennzeichen abgestellt.

Magdeburg - Wer die Straße in Magdeburg entlangfährt, wird auf den ersten Blick nichts Besonderes feststellen. Links und rechts sind zahlreiche Autos abgestellt. Wer jedoch genauer hinsieht, wird bemerken, dass Kennzeichen fehlen. Aber nicht nur an einem, sondern an Dutzenden Fahrzeugen.