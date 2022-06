Schon zum dritten Mal: Tankstelle in Magdeburg-Stadtfeld erneut überfallen

Eine Tankstelle in Magdeburg-Stadtfeld wurde zum mittlerweile dritten Mal überfallen. Mit einem Messer erpresste der Täter Bargeld von einer Mitarbeiterin.

Ein Polizeifahrzeug steht vor der Tankstelle in Magdeburg-Stadtfeld, die überfallen wurde.

Magdeburg - Es ist 18.41 Uhr als der unbekannte Mann am 27. Februar 2022 die Tankstelle gegenüber dem Beimsplatz in Magdeburg-Stadtfeld betritt. Es ist Sonntagabend, bis eben war viel Betrieb. Der Mann passt den Moment offenbar ab, als kein anderer Kunde im Verkaufsraum ist, wie Pächter Maik Schenkewitz am Tag darauf berichtet.