Kleine Kläranlagen laufen im Verborgenen – bis etwas schiefläuft. Wie Betreiber auf der sicheren Seite bleiben, Energie sparen und auch mit schwierigen Fällen souverän agieren, zeigt ein Praxisseminar in Magdeburg.

Damit bereits genutztes Wasser wieder klar sprudeln kann muss es gründlich gereinigt werden - beispielsweise in Kleinkläranlagen.

Magdeburg. - Der Betrieb kleiner Kläranlagen stellt Betreiber vor besondere Herausforderungen. Technische Anforderungen, rechtliche Vorgaben und steigende Erwartungen an Energieeffizienz und Umweltstandards treffen hier auf oft begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen. Um praxisnahe Unterstützung zu bieten, veranstaltet der in Magdeburg ansässige Landesverband Nord-Ost der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall einen Praxistag.